Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
13.07.2017
19:05:58
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Опыт орловских селекционеров и аграриев изучают на всероссийском уровне

На орловской земле собрались проректоры аграрных вузов страны на Всероссийское совещание. Проблемы обсуждались не за партами, а непосредственно в хозяйствах. «Славянское» Верховского района и «Дубовицкое» Малоархангельского района приняли гостей.

В совещании приняли участие представители аграрных вузов большинства регионов, представители Минсельхоза России. Они обсудили проблемы и задачи развития сельскохозяйственной науки, роль аграрных вузов, перспективы привлечения к научным исследованиям студентов. 
Татьяна Гуляева, ректор Орловского государственного аграрного университета им. Н.В.Парахина: «Приехало более 70 человек из 44 вузов России. Это Дальний Восток, Приморская академия, Урал приехал практически в полном составе. Аграрные вузы - Центральная часть, Северо-Запад, Поволжье. Это Самарский, Саратовский аграрные университеты».
Второй день совещания был посвящен знакомству с работой лучших сельхозпредприятий области. Участники совещания посетили акционерное общества «Славянское» Верховского района и общество с ограниченной ответственностью «Дубовицкое» Малоархангельского района. В «Дубовицком» они познакомились с современными технологиями, которые позволяют управлять вегетацией растений. Особый интерес к «Дубовицкому» связан еще и с тем, что компания «Щелково-Агрохим», в состав которой входит предприятие, создана на базе научно-исследовательского института. Её возглавляет академик Российской Академии наук Салис Добаевич Каракотов. Предприятие служит полигоном, где проходят проверку разработки компании. При этом изучаются и пропагандируются технологии, позволяющие стабильно получать высокие урожаи.
Петр Матвейчук, руководитель регионального представительства агропромышленной компании: «Мы показали сегодня потенциал в пределах 90-110 центнеров по озимым, мы показали сегодня от 600 до 800 центнеров по сахарной свекле на наших гибридах, по нашей системе, с нашей полностью системой защиты. Мы показали разнообразие сортов сахарной свеклы, озимой пшеницы, гороха, сои. И основное, что мы хотели донести, что наши российские сорта при правильном питании дают прекрасный результат, который достоин уважения». 
Результаты работы предприятия вызвали у участников совещания большой интерес. 
Сергей Белопухов, проректор по научной работе и инновационному развитию Российского государственного университета «Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева»: «То, что мы посмотрели сегодня, это, конечно, успех - успех российской науки, успех российского производства. Мне кажется, что такие поля, такие посевы, на них должны работать, прежде всего, студенты. Мы их должны учить такой высокой культуре производства». 
Руководитель компании «Дубовицкое» заявил о заинтересованности в распространении достигнутых результатов, готовности принять на практику студентов из разных вузов и регионов.
 



Владислав Кузнецов
13 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта