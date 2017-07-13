Новости версия для печати Опыт орловских селекционеров и аграриев изучают на всероссийском уровне На орловской земле собрались проректоры аграрных вузов страны на Всероссийское совещание. Проблемы обсуждались не за партами, а непосредственно в хозяйствах. «Славянское» Верховского района и «Дубовицкое» Малоархангельского района приняли гостей.



В совещании приняли участие представители аграрных вузов большинства регионов, представители Минсельхоза России. Они обсудили проблемы и задачи развития сельскохозяйственной науки, роль аграрных вузов, перспективы привлечения к научным исследованиям студентов. Татьяна Гуляева, ректор Орловского государственного аграрного университета им. Н.В.Парахина: «Приехало более 70 человек из 44 вузов России. Это Дальний Восток, Приморская академия, Урал приехал практически в полном составе. Аграрные вузы - Центральная часть, Северо-Запад, Поволжье. Это Самарский, Саратовский аграрные университеты». Второй день совещания был посвящен знакомству с работой лучших сельхозпредприятий области. Участники совещания посетили акционерное общества «Славянское» Верховского района и общество с ограниченной ответственностью «Дубовицкое» Малоархангельского района. В «Дубовицком» они познакомились с современными технологиями, которые позволяют управлять вегетацией растений. Особый интерес к «Дубовицкому» связан еще и с тем, что компания «Щелково-Агрохим», в состав которой входит предприятие, создана на базе научно-исследовательского института. Её возглавляет академик Российской Академии наук Салис Добаевич Каракотов. Предприятие служит полигоном, где проходят проверку разработки компании. При этом изучаются и пропагандируются технологии, позволяющие стабильно получать высокие урожаи. Петр Матвейчук, руководитель регионального представительства агропромышленной компании: «Мы показали сегодня потенциал в пределах 90-110 центнеров по озимым, мы показали сегодня от 600 до 800 центнеров по сахарной свекле на наших гибридах, по нашей системе, с нашей полностью системой защиты. Мы показали разнообразие сортов сахарной свеклы, озимой пшеницы, гороха, сои. И основное, что мы хотели донести, что наши российские сорта при правильном питании дают прекрасный результат, который достоин уважения». Результаты работы предприятия вызвали у участников совещания большой интерес. Сергей Белопухов, проректор по научной работе и инновационному развитию Российского государственного университета «Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева»: «То, что мы посмотрели сегодня, это, конечно, успех - успех российской науки, успех российского производства. Мне кажется, что такие поля, такие посевы, на них должны работать, прежде всего, студенты. Мы их должны учить такой высокой культуре производства». Руководитель компании «Дубовицкое» заявил о заинтересованности в распространении достигнутых результатов, готовности принять на практику студентов из разных вузов и регионов.





Владислав Кузнецов

13 июля 2017 года







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