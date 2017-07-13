Новости версия для печати В преддверии 90-летия государственного пожарного надзора областное управление МЧС выбрало лучшего пожарного региона Им стала единственная в своей профессии и неповторимая Ольга Газукина – начальник межрайонного отделения надзорной деятельности.



На этой службе Ольга Газукина уже 9 лет, а в органах МЧС все 11. Как столь непростая работа стала любимой – женщина и сама не понимает. Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «Работа очень нравится, очень интересная, не хочу, чтобы сократили или под какую-то реорганизацию попали». Под ведомством Ольги Газукиной три района. Это больше 30 тысяч человек. В редкие дни без происшествий Ольга проверяет социально значимые объекты на их готовность к чрезвычайной ситуации. Но чаще выдаются дни, когда случаются происшествия, когда необходимо держать на контроле потенциально-опасных в пожарном смысле сельчан и вести профилактические беседы с населением. Коллеги по гарнизону на сослуживицу не нарадуются. Андрей Ишутин, начальник Сосковского пожарно-спасательного гарнизона: «Она своей простотой общения, лёгкостью, женственностью вносит в наш коллектив какую-то особую частичку тепла, от чего коллектив становится более жизнерадостным». Юрий Косенков, начальник 1-го караула Сосковского пожарно-спасательного гарнизона: «На моей улице есть те люди, которые неблагополучные, идём с ней вместе, поражаешься, как она может себя так поставить, что они её слушают». А работа у нашей героини действительно не простая. Помимо профилактики пожаров, она также выясняет и причины происшествий уже по факту. Общаться приходится с разными людьми, и ситуации порой настолько непростые, что у самой сердце сжимает, признаётся Ольга Газукина. Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «Один сосед - всё отремонтировано у него, вложил деньги в ремонт, а другой сосед ведёт антиобщественный образ жизни, употребляет спиртные напитки, крыша без конька, отрезан газ, вырезал он и пропил все трубы. Они до этого горели несколько лет назад, и соседи боятся, что произойдёт очередной пожар». Но больше удивляет, как эта женщина всё успевает. Дома двое детей, нешуточное хозяйство, на работе, только при нас, жалоба из прокуратуры, проверка райбольницы, два происшествия в соседних районах, куда нужно ехать, а на следующей неделе - профессиональный праздник, проверка из областного управления, и, конечно, будет очередное ЧП, смеётся начальник. Одно радует, поблажки – как единственной представительнице прекрасного пола на этой должности во всём регионе. Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «При сдаче отчёта меня всегда пропускают вперёд, я никогда не стою в очереди – привилегии». Уже в следующий вторник Ольга Газукина отметит свой профессиональный праздник. Государственному пожарному надзору исполнится 90 лет!





Антон Киселёв

13 июля 2017 года







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