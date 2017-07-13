Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
13.07.2017
19:06:05
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В преддверии 90-летия государственного пожарного надзора областное управление МЧС выбрало лучшего пожарного региона

Им стала единственная в своей профессии и неповторимая Ольга Газукина – начальник межрайонного отделения надзорной деятельности.

На этой службе Ольга Газукина уже 9 лет, а в органах МЧС все 11. Как столь непростая работа стала любимой – женщина и сама не понимает.
Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «Работа очень нравится, очень интересная, не хочу, чтобы сократили или под какую-то реорганизацию попали».
Под ведомством Ольги Газукиной три района. Это больше 30 тысяч человек. В редкие дни без происшествий Ольга проверяет социально значимые объекты на их готовность к чрезвычайной ситуации. Но чаще выдаются дни, когда случаются происшествия, когда необходимо держать на контроле потенциально-опасных в пожарном смысле сельчан и вести профилактические беседы с населением. Коллеги по гарнизону на сослуживицу не нарадуются.
Андрей Ишутин, начальник Сосковского пожарно-спасательного гарнизона: «Она своей простотой общения, лёгкостью, женственностью вносит в наш коллектив какую-то особую частичку тепла, от чего коллектив становится более жизнерадостным».
Юрий Косенков, начальник 1-го караула Сосковского пожарно-спасательного гарнизона: «На моей улице есть те люди, которые неблагополучные, идём с ней вместе, поражаешься, как она может себя так поставить, что они её слушают».
А работа у нашей героини действительно не простая. Помимо профилактики пожаров, она также выясняет и причины происшествий уже по факту. Общаться приходится с разными людьми, и ситуации порой настолько непростые, что у самой сердце сжимает, признаётся Ольга Газукина. 
Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «Один сосед - всё отремонтировано у него, вложил деньги в ремонт, а другой сосед ведёт антиобщественный образ жизни, употребляет спиртные напитки, крыша без конька, отрезан газ, вырезал он и пропил все трубы. Они до этого горели несколько лет назад, и соседи боятся, что произойдёт очередной пожар».
Но больше удивляет, как эта женщина всё успевает. Дома двое детей, нешуточное хозяйство, на работе, только при нас, жалоба из прокуратуры, проверка райбольницы, два происшествия в соседних районах, куда нужно ехать, а на следующей неделе - профессиональный праздник, проверка из областного управления, и, конечно, будет очередное ЧП, смеётся начальник. Одно радует, поблажки – как единственной представительнице прекрасного пола на этой должности во всём регионе.
Ольга Газукина, начальник МОНД и ПР по Сосковскому, Урицкому и Шаблыкинскому району: «При сдаче отчёта меня всегда пропускают вперёд, я никогда не стою в очереди – привилегии».
Уже в следующий вторник Ольга Газукина отметит свой профессиональный праздник. Государственному пожарному надзору исполнится 90 лет!
 



Антон Киселёв
13 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта