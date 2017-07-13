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Вадим Потомский продолжает прием граждан

На протяжении этой недели и вплоть да 18 июля Вадим Потомский будет встречаться с жителями города Орла, которые написали и рассказали о своих проблемах президенту во время прямой линии. Встреча, как правило, проходит не «тет-а-тет». Рядом с губернатором всегда руководители соответствующих департаментов. Представители прокуратуры и УМВД.

У Натальи Ковалкиной ревматоидный артрит. По закону жизненно необходимые лекарства должны выдавать бесплатно. Но на практике каждую упаковку приходится выбивать. На этот раз помогло обращение к президенту. После него удалось встретиться с губернатором и получить надежду на то, что лекарства, возможно, будут. С такой же проблемой, только с другим заболеванием на прием к губернатору пришла и Валентина Александровна. Она астматик. Ей также не выдавали нужные препараты. Сегодня решение нашлось.
Александр Лялюхин, руководитель орловского департамента здравоохранения: «Препарат «Винтолин» для нее будет перераспределен с другого учреждения под ее потребность 17-18 июля. Предварительно мы ей позвоним. Препарат «Саретид Мультидиск» уже есть в аптеке. Она может его получить».
Но перебои с выдачей лекарств - не единственна проблема. Пожаловались орловцы и на обилие игровых автоматов в городе. Глава региона пообещал разобраться. А вот Людмила Анатольевна Москвитина рассказала сначала президенту, а теперь и губернатору о затягивание переселения из ветхого аварийного жилья. 
Людмила Москвитина: «Встречей очень довольна потому, что сразу прояснились все ответы на мои вопросы. Мы узнали, что наш дом в 2018 году начнут расселять. На просьбу как-то нас и наших детей обезопасить, ответили, что нам усилят патруль в нашем районе».
До беседы с губернатором срок расселения был назначен на 2022 год. После - он заметно сократился. Такие внеочередные приемы будут проходить ежедневно - вплоть до 18 числа.
 





Анна Вайсергисер
13 июля 2017 года

 


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