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Коротко о главном

- Орловцы спрашивают, власть держит ответ. В эти дни Вадим Потомский встречается с гражданами, которые написали и рассказали о своих проблемах президенту во время прямой линии.

- Лучшая в мужской профессии. В преддверии 90-летия государственного пожарного надзора областное управление МЧС будет чествовать лучших пожарных региона.

- Куда не ступала нога журналиста? На «Протоне» показали некоторые цеха.

- Центральную аллею Парка «Ботаника» выведут из сумрака. Как только позволит погода, начнутся работы по благоустройству.

- Список почетных граждан Орла скоро увеличится.