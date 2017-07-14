Новости версия для печати Сегодня в орловском музее Изобразительных искусств откроется выставка «Ливенский домотканый ковер 20 века» Зрителям представят традиционные ковровые изделия Ливенского района, созданные в различные десятилетия 20 века.



В основном, это цельные цветочные ковры, сотканные на вертикальном стане – «пяльцах». Экспонаты принадлежат потомственным ливенским ковровщицам, их семьям и инициатору выставки, краеведу Сергею Кузьмину. Ирма Борисова, старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: «В 1822 году в России был введен таможенный тариф, согласно которому ограничивался ввоз в страну иностранных товаров. Это способствовало развитию отечественной промышленности, в частности, суконной. При суконных фабриках возникали купеческие и помещичьи ковровые предприятия. Создаваемые в них ковры хорошо расходились среди населения». В советское время ткачество цельных цветочных ковров в Орловском крае стало осваиваться во всех деревнях – наряду с попонами, дорожками, половиками, сотканными на горизонтальном стане. Их образцы также представлены на выставке.





Татьяна Тимохина

14 июля 2017 года







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