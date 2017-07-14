|
пятница
14.07.2017
11:11:04
|
|
В Орле запланирована масштабная акция по благоустройству парка «Дворянское гнездо»В планах не просто навести частоту на Дворянке, но и привести в порядок тропинки, а также установить мостики между ручьями.
Всех неравнодушных ждут на субботнике, 15 июля, в 10 часов утра, не только с желанием поработать на благо областного центра, но и с собственным инвентарем.
Пригодятся лопаты, пилы, грабли, мётла, пакеты для мусора, косы, а так же мелкая щебенка, чтобы засыпать неровные участки тропинки.
Инициаторами социального проекта "Дорога на Дворянку" стали неравнодушные орловцы, сплоченные целью сделать доступным для передвижения участок дороги от окончания вымощенной плиткой набережной до парка.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта