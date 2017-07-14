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В Орле запланирована масштабная акция по благоустройству парка «Дворянское гнездо»

Всех неравнодушных ждут на субботнике, 15 июля, в 10 часов утра, не только с желанием поработать на благо областного центра, но и с собственным инвентарем.

Пригодятся лопаты, пилы, грабли, мётла, пакеты для мусора, косы, а так же мелкая щебенка, чтобы засыпать неровные участки тропинки.

Инициаторами социального проекта "Дорога на Дворянку" стали неравнодушные орловцы, сплоченные целью сделать доступным для передвижения участок дороги от окончания вымощенной плиткой набережной до парка.