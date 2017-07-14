Новости версия для печати Сегодня в Орле приступят к благоустройству парка «Ботаника» Дату обозначили городские власти.



Финансирование составляет почти 2 млн 700 тысяч рублей. На эти деньги планируют заасфальтировать дорожки, установить освещение, скамейки и урны. В этом году намечено благоустроить еще два объекта областного центра – Детский парк и бульвар Победы, а также отремонтировать 77 дворовых территорий.





Мария Семак

14 июля 2017 года







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