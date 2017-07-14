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Орловский сталепрокатный завод сегодня отмечает 50-летие

С юбилеем, а также с Днем металлурга, который отмечается в это воскресенье, сталепрокатчиков поздравят власти области и города.

Всего же в Орловской области работают 5,7 тыс. металлургов. Только за 5 месяцев этого года отраслью отгружено товаров собственного производства более чем на 3 млрд рублей.

Сотрудников завода поздравят сегодня, а в воскресенье состоится общегородское торжественное мероприятие. В 18 часов на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» жителей ждет праздничный концерт.