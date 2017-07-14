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Жители дома с историческим прошлым по улице Нормандия-Неман в Орле ждут окончания капремонта

Обещанный срок – 1 июля – прошел, а объект до сих пор не сдан.

Еще в мае дом остался без крыши. Старую кровлю сняли, а подрядчик не спешил поставлять новое железо. Тогда с потолка текло также, как и на улице, вспоминают жители. 
Станислав Фальков, житель дома №11 по ул. Нормандия-Неман: «Пока с потолка не льет, вроде ничего страшного. Но когда были протечки на протяжении трех месяцев, пришлось отсоединить люстру, потому что произошло замыкание».
Дом этот ремонтируют по программе 2016 года. По смете стоимость работ составляет 2 млн 300 тысяч рублей. Ремонт подвала, обновление фасада, замена инженерных сетей. Одна из крупных статей – ремонт кровли. Подрядчик обещал сдать объект к 1 июля. 
Роман Елин, генеральный директор компании-подрядчика: «Крыша закрыта, фасад  доделан на 90%, инженерные сети делаются. Хотя сроки и вышли, и по договору я попадаю на штрафные санкции, но управление культуры мне дало разрешение – до 30 августа».
В Орловской области в долгосрочном плане капитального ремонта на этот год – 134 многоквартирных дома.
 



Надежда Невматулина
14 июля 2017 года

 


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