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Мценск чествует металлургов

Профессиональный праздник выпадает на предстоящее воскресенье, но поздравления прозвучат уже сегодня. В городском Дворце культуры пройдет торжественное собрание и праздничный концерт для мценских металлургов.

Всего же в Орловской области работают 5,7 тыс. металлургов. Только за 5 месяцев этого года отраслью отгружено товаров собственного производства более чем на 3 млрд рублей.

Сегодня вечером поздравления будут получать работники орловского сталепрокатного завода. Ему исполняется 50 лет.