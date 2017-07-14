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Около 4 млрд. рублей составили поступления НДФЛ за 6 месяцев текущего года

По сравнению с прошлым годом этот показатель стал больше на 236,5 млн. рублей.

Основным фактором, обусловившим данную динамику, стало принятие в феврале этого года трехстороннего соглашения о региональном МРОТ в размере 10 тыс. рублей. 
 
Как рассказывает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Орловской области Галина Чекулаева, платить вовремя в бюджет удержанный налог с физических лиц налоговых агентов стимулировало введение с 2016 года налоговой отчетности 6-НДФЛ. 
Галина Чекулаева: «Одним из приоритетных направлений при администрировании НДФЛ является контроль полноты уплаты налога с физических лиц, осуществляемый, в том числе, в рамках ежегодных декларационных кампаний. Наша задача состоит в том, что лица, получившие облагаемый доход должны заплатить в бюджет НДФЛ. С первых рабочих дней 2017 года началась компания подачи гражданами деклараций по форме 3-НДФЛ о декларировании своих доходов, полученных в 2016 году. Она продолжалась по 2 мая включительно».
По состоянию на 1 июля 2017 года в налоговые органы области представлено около 40 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ. Это более чем на 2 тысячи больше аналогичного периода прошлого года.



Ольга Борисова
14 июля 2017 года

 


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