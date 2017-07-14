Новости версия для печати В Орловской области реконструируют три воинских мемориала В рамках программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» пройдет ремонт в селе Калинино Станово-Колодезьского поселения, в Образцовском поселении в деревне Гать и в Большекуликовском поселении.



Кроме того, на двух братских могилах пройдут перезахоронения тел павших воинов. 10 июня вблизи деревни Малая Гать в Орловском районе были найдены останки бойцов Великой Отечественной войны. 14 тел военных будут захоронены в братской могиле у памятника «Стоявшим насмерть при защите Орла», два гражданских - в братской могиле у памятного знака «Жертвам фашизма». Перезахоронение планируется на 2 августа.





Татьяна Напольских

14 июля 2017 года







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