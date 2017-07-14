Новости версия для печати Будет ли в Орле хоспис? Вопросы создания института паллиативной помощи сегодня снова обсуждали на встрече сразу трех Общественных советов. Открытие хосписа и создание выездной бригады помощи тяжелобольным людям – дело государственное, но без поддержки граждан не обойтись. Ведь помощь нужна не только самим пациентам, но и их близким. Автор этой идеи – Фонд социальной поддержки населения – уже год работает над созданием хосписа.



Еще 15 лет назад в нашем регионе ежегодно выявляли 60 новых случаев онкологии. В 2016-м – уже 4077. И порядка у 30% пациентов заболевание диагностируется в запущенной стадии. Эльдар Галеев, врач-онколог, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Орловской области: «Паллиативная помощь начинается с первого обращения пациента к врачу, даже на уровне поликлиники. Только заподозрив онкологическое заболевание и высказав это подозрение, этот пациент уже нуждается в психологической поддержке». Медицинская паллиативная помощь появилась в России 6 лет назад. Амбулаторно и стационарно ее оказывают за счет средств региональных бюджетов. Но этого не достаточно. Почти 3 тысячам орловцев нужны не только лекарства, купирующие боль, но и социальная поддержка. Поэтому создать хоспис в Орле – необходимо, - считают участники круглого стола. Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области: «В течение 1-2 лет помощь паллиативную мы должны организовать. Существует законодательная база, порядки в форме приказов Министерства здравоохранения, касающиеся оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению». Автор идеи создания хоспис-центра - Фонд социальной поддержки населения. Есть место и проект перестройки здания. Подготовлены 68 врачей паллиативной помощи и почти столько же медицинских сестер. Цель круглого стола не только разработать программу оказания помощи, но и призвать всех жителей к тому, чтобы оказать посильное содействие для открытия службы. Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Наша задача объявить благотворительный марафон - областной, чтобы помочь в организации паллиативной помощи в Орловской области». Все средства, собранные на концертах, встречах, беседах пойдут на открытие первого в регионе хосписа. Эльдар Галеев, врач-онколог, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Орловской области: «Общая цель достижима и зависит от каждого из нас. Как сказала первый главный врач первого московского хосписа Вера Васильевна Миллионщикова, «как мы с ними, так и с нами будет». Давайте не забывать об этом».





Надежда Невматулина

14 июля 2017 года







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