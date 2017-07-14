Новости версия для печати Обратная связь – в действии Орловские предприниматели смогли обсудить результаты проверок, задать вопросы и получить ответы. В рамках «Дня открытых дверей» в региональном Роспотребнадзоре состоялось общественное обсуждение.



Подобные открытые обсуждения проходят каждые три месяца. Это требование реформы работы контролирующих органов. Для того чтобы снизить нагрузку на бизнес. К слову, в плане проверок этого года в Роспотребнадзоре так называемых «субъектов предпринимательства» не так много. Александр Румянцев, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Категории малого бизнеса – 6%, средний бизнес – 5%, крупный бизнес – 6,5%. В основной массе план проверок на 2017 год предусматривал проверку бюджетных организаций». Всего на контроле в региональном Роспотребнадзоре больше 8 тысяч субъектов. Из них около 1,5 тысяч – это государственные и муниципальные предприятия и организации. Тех, кто попал в список проверок – уведомляют. А сейчас, в связи с поздней уборочной и большой нагрузкой на аграриев, губернатор попросил проверяющих более бережно относиться к сельхозотрасли. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Наших товаросельхозпроизводителей прошу сегодня беречь как зеницу ока. Это первый момент. И второй момент - всё, что касается наших производственников, особенно тех, которые перерабатывают сельхозпродукцию, мы порой их так часто проверяем, что пока мы их проверяем, полки заполняют соседи». Для сравнения, в прошлом году к 5 августа в регионе был собран первый миллион тонн зерна. В этом году – в середине июля уборочная еще не начиналась.





Татьяна Напольских

14 июля 2017 года







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