Новости версия для печати «Вести. Интервью» Как будет идти переселение граждан из аварийного жилья? Кто формирует тарифы? Когда закроют полигон отходов?



На эти и другие вопросы сегодня ответит заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.



Программу «Вести. Интервью» смотрите в 21 час на телеканале «Россия 24».





Орловское Информбюро

14 июля 2017 года







На главную страницу





