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В Орле началось благоустройство парка «Ботаника»

Начало положила встреча первого вице-спикера Облсовета с подрядчиками. Они прошли по центральной аллее, где и будут проходить основные работы. Обговорили все «проблемные места». Было отмечено, что «народный контроль» за работами в этом любимом горожанами месте, будет особо строгим.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского областного Совета народных депутатов: «С жителями основные виды работ согласованы, жители увидят обустроенный парк, но это только первый этап. В последующем мы будем проводить благоустройство этого парка и в дальнейшем. В благоустройство этого парка войдут следующие виды работ: асфальтовое покрытие, освещение, лавочки и урны. Эти виды работ - на первом этапе. Второй этап – мы будем обустраивать площадки».

Всего на благоустройство Парка будет потрачено 2 млн. 642 тысячи рублей. Работы ведет компания «Двин».