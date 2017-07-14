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33 аварии зарегистрировано на дорогах нашего региона в минувшие сутки

Авария произошла в Орле, недалеко от базы «Лесоторговая». Как рассказала инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, 13 июля в 14:00 водитель, управляя автомобилем «Шкода», двигался по прилегающей территории в районе дома 98 по ул. Городская, допустил наезд на пешехода-мужчину, который находился впереди автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.

В ГИБДД также напоминают водителям о проведении профилактических акций в нашем регионе. Так, в эти дни на дорогах области проходит акция по выявлению нарушителей среди водителей пассажирских автобусов. Также регулярной для автолюбителей и стражей порядка уже стала акция «Трезвый водитель».

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.



