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Вадим Потомский лично встретился с теми орловцами, кто обратился на Прямую линию президента

На протяжении этой недели каждый день в своем кабинете он слушал проблемы орловцев. Решения некоторых вопросов были найдены моментально.

После встречи губернатора Орловской области с президентом страны, на которой они обсудили жалобы, поступившие на прямую линию - их около двадцати, Вадим Потомский принял решение с каждым переговорить лично. 
 
Так, Галина Донцова, задавая свой вопрос президенту, рассчитывала, что промышленность в Орловской области сдвинется с мертвой точки. За последние годы не стало завода им. Медведева, часового завода и «ОРЛЭКСа». «Дормаш» - на грани.
Вадим Потомский губернатор Орловской области: «Общаясь с президентом, я попросил его поддержать нас в строительстве 4-х новых  заводов. И он поддержал. Он дал распоряжение – поддержать, выделить, найти. Для министра экономического развития это уже прямая команда президента найти средства и поддержать Орловскую область. Будет 4 завода: кожевенный завод, крупный мясоперерабатывающий завод, завод по глубокой переработке зерна и, самое главное, обувная фабрика».
Галина Донцова: «Мне был больно смотреть на то, как  разрушается у нас в городе промышленность. Стало обидно за свою малую родину. Уже, в принципе,  появился результат. В Орле обещали открыть  в скором времени 4 завода».
В Год Экологии не мог не прозвучать и вопрос о загрязнение  окружающей среды. Речь шла о полигоне на улице Итальянской - ежедневно туда вывозят отходы, потому что больше некуда. При открытии трех новых мусороперерабатывающих заводов ее обещали рекультивировать.
Вадим Потомский губернатор Орловской области: «Скорее всего, он будет засыпан грунтами, то есть, его закроют, как это положено,  в дальнейшем он работать не будет».
Александр Ремига,  заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «В данный момент строится новый полигон – сортировочный комплекс, который будет направлен на обслуживание по тематике отходов города Орла и Орловского района, а это самый основной объем отходов в нашем регионе. По заверениям инвестора, до конца года пройдут все согласовательные процессы, и в начале 2018 года будет запущен блок по сортировке, который даст возможность ни одного грамма отходов не пускать на полигон без предварительной сортировки».
Планировалось, что последняя подобная встреча губернатора с орловцами пройдет на следующей неделе. Но глава региона на этой неделе уже выслушал всех, кто пожелал прийти на прием.
 



Анна Вайсергисер
14 июля 2017 года

 


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