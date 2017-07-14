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Орловские металлурги принимают поздравления с профессиональным праздником

Орел некогда был одним из центров этой отрасли. Причастными к этой отрасли до сих пор себя считают десятки тысяч орловцев.

Они уверены - металл это не просто материал, это нечто особенное. То, что хранит в себе силу и стойкость. Сегодня металлургами называют всех людей, которые по своей профессии задействованы и в добыче, и в производстве, а также в переработке металла. Когда-то Орловская область считалась одним из крупнейших регионов в сфере металлопроката. Потом эти позиции были утрачены, но как показало время, не безвозвратно.
Анатолий Новиков, представитель Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Отрасль для страны - стратегическая, и ОСПАЗ дальше будет прекрасно работать, метизы стране нужны, в том числе и для Крымского моста, в стране и дальше будут стратегические объекты строиться и развиваться, но нужны и маленькие предприятия – и на кухнях, и в ванных нужны сетчатые изделия, потому что дома строятся, квартиры отделываются, и соответственно продукция будет востребована».
Завод сетчатых изделий сегодня самое крупное предприятие в своем отраслевом сегменте, и не только в нашей стране. На производстве трудится более 200 человек. По европейским меркам, это крупное предприятие.
Олег Судонин, руководитель предприятия: «У нас большой ассортимент, постоянно разрабатываем новые продукты, сейчас идет модернизация в плане гальваники - мы планируем закончить ее в этом году, и если нам удастся получить ожидаемое  хорошее качество покрытия хромом, то мы займем еще больше сегментов на нашем рынке, тем самым вытесняя китайских и турецких поставщиков, потому что по качеству самого продукта им ни в чем не уступаем».
Недавно на заводе побывала итальянская делегация, и коллеги вынуждены были признать, что предприятие значительно превосходит их производство. Оно более совершенно, как с точки зрения выстроенной логистики, так и с точки зрения технологических подходов. Кстати, порядка двух десятилетий назад, когда предприятие только образовывалось, сами того не ожидая, его создатели дали название новому сегменту в черной металлургии.
Олег Судонин, руководитель предприятия: «Сетчатые изделия - это первоначально название нашей компании. Оно под собой не имело никакого смысла, а сейчас это такое направление. Если в поисковике вобьем «сетчатые изделия», то он покажет не только промышленные компании, а показывается целый сегмент рынка, и теперь все называют сетчатыми изделиями».
Сегодня на предприятии работают как специалисты с большим стажем, так и молодежь, которая только нарабатывает профессиональный опыт. 
 
За успехи в работе и верность профессии многие работники завода были награждены в честь профессионального праздника грамотами и благодарностями губернатора, Облсовета и департамента промышленности, связи и торговли Орловской области.



Оксана Гранн
14 июля 2017 года

 


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