Сегодня на Орловщине стартует 12-й областной молодёжный спортивно-туристический слёт

Сегодня пройдут соревнования по футболу и волейболу, по перетягиванию каната. Участникам предстоит выяснить, кто самый сильный в прыжках через скакалку, и сразиться друг с другом в «лазерной войне». Затем, по традиции, состоится конкурс походной песни и творческих номеров на тему спорта, туризма и дружбы. Вечером по графику - дискотека и праздничный салют.

Итоги подведут в воскресенье. Бороться за звание «лучшей» туристической команды будет молодежь из Урицкого, Сосковского, Шаблыкинского районов, посёлка Нарышкино и города Орла. Всего же заявки на участие подали 120 человек.