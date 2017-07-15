Сегодня на Орловщине стартует 12-й областной молодёжный спортивно-туристический слёт

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суббота
15.07.2017
15:16:09
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Сегодня на Орловщине стартует 12-й областной молодёжный спортивно-туристический слётСвои победы любители спортивного туризма посвятят памятной дате – Дню освобождения Орла. Место встречи - лесной массив посёлка Сеножатный Урицкого района.
Сегодня пройдут соревнования по футболу и волейболу, по перетягиванию каната. Участникам предстоит выяснить, кто самый сильный в прыжках через скакалку, и сразиться друг с другом в «лазерной войне». Затем, по традиции, состоится конкурс походной песни и творческих номеров на тему спорта, туризма и дружбы. Вечером по графику - дискотека и праздничный салют.
Итоги подведут в воскресенье. Бороться за звание «лучшей» туристической команды будет молодежь из Урицкого, Сосковского, Шаблыкинского районов, посёлка Нарышкино и города Орла. Всего же заявки на участие подали 120 человек.
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