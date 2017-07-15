Новости версия для печати В Мценске начинаются работы по реконструкции сквера «Вечный огонь» Это часть проекта «Парки малых городов», реализуемого по всей стране.



Работы обойдутся почти в три млн рублей. Подрядчики заменят плитку на центральной площадке, у вечного огня и у памятника воинам-освободителям, на тротуарах — асфальтобетонное покрытие. На главной аллее сквера появится тактильная плитка. Установят новое металлическое ограждение высотой около метра. Кроме того, в сквере предусмотрены работы по отводу поверхностных вод.





Юлия Сулим

15 июля 2017 года







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