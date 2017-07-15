В Ливенском районе восстанавливают храм в честь преподобного Сергия Радонежского

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суббота
15.07.2017
15:16:07
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В Ливенском районе восстанавливают храм в честь преподобного Сергия РадонежскогоОб этом сообщает местное издание «Уездный город».
Церковь была построена в 1855 году. Высота трехъярусной шатровой колокольни, по словам старожилов, была более 30 метров. Храм закрыли в 30-е годы прошлого века. Долгое время здесь было зернохранилище. Сегодня храм восстанавливают за счет средств госплемзавода «Сергиевский». После престольного праздника – 18 июля - будут начаты работы по внутренней отделке церкви.
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