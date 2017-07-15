Новости версия для печати В Ливенском районе восстанавливают храм в честь преподобного Сергия Радонежского Об этом сообщает местное издание «Уездный город».



Церковь была построена в 1855 году. Высота трехъярусной шатровой колокольни, по словам старожилов, была более 30 метров. Храм закрыли в 30-е годы прошлого века. Долгое время здесь было зернохранилище. Сегодня храм восстанавливают за счет средств госплемзавода «Сергиевский». После престольного праздника – 18 июля - будут начаты работы по внутренней отделке церкви.





Ольга Борисова

15 июля 2017 года







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