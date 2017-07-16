Новости версия для печати Сегодня любители конного спорта соберутся на орловском ипподроме Там пройдут соревнования на Кубок «Вятича».



Это открытый турнир по преодолению препятствий.

Забег начнется в 12 часов. Вход на открытый турнир свободный. А добраться до ипподрома на Высоковольтную улицу можно на 400 и 356 маршрутках, либо на трамвае №1 и №3 до остановки «Живмаш». Организаторы обещают зрителям зрелищный конкур.





Татьяна Тимохина

16 июля 2017 года







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