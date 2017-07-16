Новости версия для печати Сегодня – День металлурга В Орловской области работают 5,7 тысяч металлургов. Только за 5 месяцев этого года отраслью отгружено товаров собственного производства более чем на 3 млрд. рублей.



В городе Мценске работают два металлургических предприятия - ОАО «Мценский литейный завод» и АО «Межгосметиз-Мценск». В Орле причастными к этой отрасли до сих пор себя считают десятки тысяч орловцев. Работать такие предприятия как ЗАО ПК «Сетчатые изделия», ООО «Промметиз Русь», ООО «Инструмент-Сервис», орловский сталепрокатный завод, который на днях отметил свое 50-летие. Торжественные мероприятия прошли накануне в мценском Дворце культуры и на орловских предприятиях, в ходе которых лучшие работники отрасли были отмечены наградами губернатора Орловской области и департамента промышленности, связи и торговли Орловской области. В честь 50-летия завода ОСПАЗ состоялись торжественные мероприятия в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Кроме того сегодня в 18 часов на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» в Орле пройдет праздничный концерт.





Орловское Информбюро

16 июля 2017 года







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