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понедельник
17.07.2017
7:50:26
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Жителей Орла приглашают обсудить проект программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области на 2018-2022 годы»Общественное обсуждение состоится 20 июля.
Предварительно ознакомиться с проектом программы можно на официальном сайте администрации города Орла. Внести свои замечания и предложения по проекту документа жители смогут 20 июля в большом зале администрации Орла. Начало в 17.00.
Контактное лицо по вопросам направления предложений: менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла М.В. Бороздина, контактный телефон 8 (4862) 47-52-39.
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