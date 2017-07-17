Новости версия для печати Жителей Орла приглашают обсудить проект программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области на 2018-2022 годы» Общественное обсуждение состоится 20 июля.



Предварительно ознакомиться с проектом программы можно на официальном сайте администрации города Орла. Внести свои замечания и предложения по проекту документа жители смогут 20 июля в большом зале администрации Орла. Начало в 17.00. Контактное лицо по вопросам направления предложений: менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла М.В. Бороздина, контактный телефон 8 (4862) 47-52-39.





Орловское Информбюро

17 июля 2017 года







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