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В Орловской области завершилась профильная смена социальной реабилитации трудных подростков

Смена проводилась в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также их нравственного и патриотического воспитания. Ее участниками стали дети, состоящие на различных видах профилактического учета. Всего таких ребят было 70 человек.

В рамках почти двухнедельной смены ребята стали участниками ярких спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, встреч с активистами военно-патриотических клубов. Кроме того, для подростков были организованы лектории с участием представителей инспекции по делам несовершеннолетних, медработниками, сотрудниками регионального УФСИН, сообщает информационный портал Орловской области.