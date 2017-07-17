В Орловской области завершилась профильная смена социальной реабилитации трудных подростков

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понедельник
17.07.2017
7:50:28
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В Орловской области завершилась профильная смена социальной реабилитации трудных подростковТоржественное закрытие смены прошло в детском оздоровительно-образовательном центре им. Ю. А. Гагарина.
Смена проводилась в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также их нравственного и патриотического воспитания. Ее участниками стали дети, состоящие на различных видах профилактического учета. Всего таких ребят было 70 человек.
В рамках почти двухнедельной смены ребята стали участниками ярких спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, встреч с активистами военно-патриотических клубов. Кроме того, для подростков были организованы лектории с участием представителей инспекции по делам несовершеннолетних, медработниками, сотрудниками регионального УФСИН, сообщает информационный портал Орловской области.
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