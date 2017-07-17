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18 июля российскому государственному пожарному надзору исполнится 90 лет

В преддверии знаменательной даты состоялось торжественное собрание этого ключевого подразделения системы МЧС. Сегодня в региональном управлении пожарного надзора на контроле более 14-и тысяч объектов промышленности, торговли, социальной сферы, образования и здравоохранения, и это не считая жилого сектора.

В честь своего профессионального праздника и 90-летнего юбилея лучшие сотрудники службы были удостоены ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей от руководства города и области. Сегодня в личном составе надзорного ведомства работает 107 человек. Большинство из них праздник встречают при исполнении служебных обязанностей.