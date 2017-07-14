Новости версия для печати Варе Хрулёвой нужна ваша помощь «ГТРК «Орел» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Сегодня в нашей поддержке нуждается Варя Хрулёва из Ливен. Малышке 5 лет, у нее ДЦП. Врачи считают, что у девочки хорошие перспективы, при условии квалифицированной и планомерной реабилитации. Варю ждут в Институте медтехнологий в Москве. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить SMS-сообщение со словом «ДЕТИ» на номер 5542.



«Всё понимает, но на контакт идет тяжело», - рассказывает мама Вари. В свои 5 лет девочка знает буквы, умеет считать и очень любит играть в доктора. Врачей, к сожалению, Варя видит чаще сверстников. Да и в больницах проводит больше времени, чем дома. Малышка родилась преждевременно, дышать девочка сама не могла – вместо нее в течение семи суток это делал аппарат. А потом произошло кровоизлияние в мозг. В клиниках маме с дочкой пришлось провести долгие месяцы. Отставание в развитие медики объясняли недоношенностью. Но в 3 года Варе поставили диагноз – ДЦП и дали инвалидность. «Сегодняшние маленькие шажочки девочки – уже победа», – говорит мама. Массаж, лечебная физкультура – каждый день. Два раза в год – стационар. Елена Малахова, невролог ИМТ (г. Москва): «У Вари ДЦП в форме спастической диплегии (нарушены функции мышц с обеих сторон). Необходима госпитализация. Надо снизить патологический тонус мышц и увеличить объем движений, развить координацию, равновесие и мелкую моторику». Квалифицированная помощь и планомерная реабилитация – то, что сегодня нужно Варе. Ее готов принять московский Институт медтехнологий. Но стоимость лечения 199 430 рублей. И таких средств у семьи Хрулёвых из Ливен нет. Татьяна Хрулёва, мама Вари: «Надеемся на поддержку зрителей, нам это очень необходимо». Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 150 430 руб. Не хватает 49 000 руб. Помочь Варе просто: отправьте SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 руб. Причем количество таких сообщений с одного номера – не ограничено. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

14 июля 2017 года







На главную страницу





