Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с обустройством остановки общественного транспорта на улице Металлургов будет ограничено движение.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в связи с проведением работ по обустройству остановки общественного транспорта в районе дома №54 по улице Металлургов, до 15 августа будет ограничено движение транспорта по правой полосе улицы Металлургов (на участке от пересечения с ул. Раздольная до выезда с прилегающей территории ТЦ «Европа»).





Орловское Информбюро

14 июля 2017 года







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