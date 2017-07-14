Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Долгая дорога к хоспису. Паллиативную помощь обсуждали сегодня в Орле. - В надежде на чудо. Пятилетней Варе нужна поддержка земляков. - Лужковский мост под фрезу! Если погода позволит… - Тёпленькая пошла… Котельную дома на Родзевича-Белевича подключили к газу. - Поздравления – за металл! В воскресение – День металлурга.





Вести-Орёл

14 июля 2017 года







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