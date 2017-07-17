В орловском музее Изобразительных искусств открылась выставка «У бабушки в деревне»

Тема деревни и ее обитателей привлекает автора гармонией человека и природы, которой не встретишь в городе. Сам Александр родом из Ленинграда, но в детстве каждое лето он проводил у бабушек. Его отец был родом из Вологодской деревни, а мать - из Орловской деревни Верхний Рог (ныне Корсаковский район).

Много лет Круглов занимался изготовлением и росписью фарфора. Несколько его работ и бережно сохраненные предметы из бабушкиного дома также представлены на выставке. К слову, в этом году Александр Круглов отмечает 65-летний юбилей и экспонаты, которые он собрал, стали своего рода символом важной части его жизни – детства.