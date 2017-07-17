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понедельник
17.07.2017
18:54:52
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В орловском музее Изобразительных искусств открылась выставка «У бабушки в деревне»Автор экспозиции Александр Круглов собрал сотни экспонатов - живописные и графические пейзажи, жанровые и портретные зарисовки.
Тема деревни и ее обитателей привлекает автора гармонией человека и природы, которой не встретишь в городе. Сам Александр родом из Ленинграда, но в детстве каждое лето он проводил у бабушек. Его отец был родом из Вологодской деревни, а мать - из Орловской деревни Верхний Рог (ныне Корсаковский район).
Много лет Круглов занимался изготовлением и росписью фарфора. Несколько его работ и бережно сохраненные предметы из бабушкиного дома также представлены на выставке. К слову, в этом году Александр Круглов отмечает 65-летний юбилей и экспонаты, которые он собрал, стали своего рода символом важной части его жизни – детства.
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