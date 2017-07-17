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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 50 ДТП

Среди них 3 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области,16 июля в 05:55 водитель, управляя скутером «Атлант», не имея права управления, при движении по 2-му Безымянному переулку города Мценска в районе дома №4 не справился с управлением и допустил опрокидывание. Спустя два часа после ДТП скутерист самостоятельно обратился в приемное отделение Мценской ЦРБ. Диагноз: ушибленная рана левого колена и левого локтевого сустава. 
 
16 июля в 15:31 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался со стороны ул.Тургенева в сторону ул.1-ая Посадская и в районе д.15 по ул.Левый берег реки Орлик не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажир получили телесные повреждения, и скорой помощью были доставлены в медицинское учреждения, после установления диагноза отпущены на амбулаторное лечение. 
 
16 июля 20:05 несовершеннолетний велосипедист 2006 года рождения, управляя велосипедом «Стелс», при движении по д. Хальзево Дмитровского района нарушил правила перестроения: двигаясь по проезжей части дороги, начал совершать разворот, не подав сигнал рукой, в результате чего водитель, управлявший автомашиной «Форд Фокус», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кома 2-й степени, судорожный синдром - доставлен в реанимацию МУ Здравоохранения "Медико-санитарная часть" г. Железногорска Курской области.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
17 июля 2017 года

 


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