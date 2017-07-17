Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Шаг – к современному образованию. По мнению Вадима Потомского, стоит рассматривать приобретение не учебников, а планшетов.



- Правонарушение и наказание. За выезд на встречку в пьяном виде – два года колонии-поселения.



- Время собирать камни. В селе Жердево подняли крест на купол храма, который восстанавливают «всем миром».



- Маленькая Варя ждет помощи от земляков.



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Вести-Орёл

17 июля 2017 года







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