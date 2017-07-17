Новости версия для печати Вадим Потомский предложил приобрести для орловских школьников не учебники, а планшеты Эту идею высказал сегодня губернатор, начиная традиционное совещание.



Напомним, в последние дни проблему обеспечения школьников учебниками поднимали на всех уровнях. В бюджете региона заложена сума, чтобы купить учебники. Но Вадим Потомский дал распоряжение подчиненным, изучить и проанализировать опыт закупки «школьных гаджетов». Потому что школьные программы постоянно меняются, и такой современный подход мог бы стать выходом из ситуации, когда не хватает учебников. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Введение новых стандартов все время будет требовать от нас приобретение новых учебников. Мы посчитали по году - обновление этого объема учебников составляет примерно от 60 млн. рублей и выше… Деньги достаточно серьезные, и с учетом нашего бюджета – такими деньгами мы располагаем и вносим их в расходную часть бюджета, но если мы сделаем коэффициент полезного действия от траты этих денег более высоким, я считаю, что планшеты в этом нам бы помогли».





Татьяна Напольских

17 июля 2017 года







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