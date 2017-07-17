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В Орле открылась выставка ливенских ковров

Экспозиция, открывшаяся в музее ИЗО, составлена из домотканых изделий, которые украшали дома ливенцев в прошлом веке.

Не только гармонями и плешковской игрушкой, но и коврами славился в старину Ливенский край. Инициатором этой экспозиции стал краевед Сергей Кузьмин. Чтобы организовать выставку пришлось пройтись по домам потомственных ливенский ковровщиц – кто-то отдавал даром, у кого-то пришлось выкупить. 
 
На экспозиции Сергей Михайлович представил и собственную коллекцию ковров – у него их больше десятка.
Сергей Кузьмин краевед (г. Ливны): «Сначала я помогал школе в создании музея, а затем увлекся историей, а история ковроткачества Ливенского района еще не написана».
На выставке преобладают цельные цветочные ковры, сотканные на вертикальном стане –«пяльцах». Этот тип ковров в русской крестьянской среде впервые был освоен однодворцами в середине ХIХ века. В Ливенском уезде представителей этого особого сословия было не мало.
Ирма Борисова старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: «Это была особая категория крестьян, которые имели от государства привилегии, которые могли заниматься промыслами и считались более состоятельными в крестьянской среде, потому что они никогда не гнули спину под помещиком».
На цветочных коврах изображались в основном розы – символ счастья и радости. На ярмарках домотканые ливенские ковры очень ценились и стоили немало. Их покупали на свадьбу и покрывали ими свадебные сани. В советское время тканьё цельных цветочных ковров в Орловском крае стало осваиваться во всех деревнях. 
 
Ковры вошли в сельский быт наряду с попонами, постилками, дорожками, половиками, сотканными на горизонтальном стане. Их характерные образцы также можно увидеть на выставке. На открытии желающие могли также попробовать поработать на старинном ткацком станке. Атмосферу русской деревни помогло создать и выступление муниципального ансамбля «Славица». 



Татьяна Тимохина
17 июля 2017 года

 


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