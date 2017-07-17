Новости версия для печати На Орловщине пытаются решить проблему теплых санузлов в сельских школах На их обустройство будет выделен 21 млн. рублей.



Для обустройства теплых санузлов в сельских школах пытаются найти свободные помещения в зданиях. Потому что стоимость «санитарной» пристройки в среднем – 2 млн. рублей. Программа рассчитана на ближайшие три года. Всего должно появиться 48 теплых санузлов. Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства: «На 2017 год было основных объектов в программе – 12. На сегодняшний день уже разработана документация на 13 объектов, общая стоимость 16 млн. рублей».





Татьяна Напольских

17 июля 2017 года







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