Новости версия для печати На главный купол церкви в селе Жердево установлен крест Жители села Жердево (Новосильский район Орловской области) уже второй год за собственные средства восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы.



За два с половиной века храм Успения Пресвятой Богородицы горел, закрывался, становился зернохранилищем и обратно - церковью, и даже лики святых были расстреляны неизвестными. Ещё в 2011 году он был полностью заброшен. Существует легенда, что человек, который расстрелял фрески, сошел с ума. Тогда же ходили легенды, что за фресками спрятаны сокровища, а под храмом есть тайные ходы, где лежит золото. Охотнее всех в это, судя по всему, верят чёрные копатели, чьи следы здесь были повсюду. Местные жители рассказывали, что очередную яму, прямо на месте бывшего алтаря, они нашли совсем недавно. Хотя главная ценность кроется совсем в другом – в истории и тяге людей к богу. Ирина Улакина, директор Новосильского историко-культурного центра (2011г.): «В 1772 году на средства помещицы Наумовой здесь был построен храм Успения божией Матери. Храм был деревянный, в 1883 году он был поврежден пожаром. И в итоге было принято решение в 1891 году заложить этот храм». И вот сельчане вновь восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы. На этот раз за собственные средства. Реконструкция началась чуть больше 2-х лет назад. Только на наружные отделочные работы нужно 18 миллионов рублей. Пока удалось собрать треть от этой суммы. Георг Аганесян, житель с. Становое Новосильского района: «Верх фронтонной части – по каменной работе сделано всё практически. Купол сделан. Устанавливаем верхние окна, ну и, я думаю, где-то в конце октября кровлю закончим». В день, когда на купол поднимали крест, собрались жители всех окрестных деревень. Крест выполнен из меди, это ручная работа орловских кузнецов. А освятить его приехал епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский: «Освящение этого креста говорит о том, что народ хочет возвратиться к своим истокам и спешит это делать. Потому что много храмов восстанавливается на нашей Орловщине. Дай Бог, чтобы их было больше». Сразу же после освящения крест был установлен на главный купол храма. Однако на этом восстановление церкви не закончится, поделились планами инициаторы реконструкции. В будущем они хотят построить здесь воскресную школу, колокольню и трапезную. Проект, кстати, уже готов. Лишь тогда храм Успения Пресвятой Богородицы приобретёт свой первозданный вид, как 245 лет назад.









Антон Киселёв

17 июля 2017 года







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