Орловскому ветерану-фронтовику Василию Андреевичу Науменко исполнилось 90 лет

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Орловскому ветерану-фронтовику Василию Андреевичу Науменко исполнилось 90 летС юбилеем его поздравили депутаты Облсовета.
Депутаты передали имениннику открытку с теплыми словами поздравлений, вручили памятные подарки и высказали слова безграничной благодарности за мужество и героизм, проявленные в суровые годы войны.
На фронт Василия Андреевича призвали в сентябре 1941 года, всего спустя пару месяцев после его 17-летия. Винтовка, вспоминает фронтовик, была на 5 сантиметров выше него самого. Войну он прошёл без серьёзных ранений, а самую главную новость узнал одним из первых.
Василий Науменко, ветеран ВОВ: «Попал я сразу на батарею, наводчиком был. Потом комбат узнал, что я связист, и перевёл меня в связь. Это уже в конце войны. Я первым на батарее узнал, что закончилась война - на телефоне дежурил. Пошёл, растолкал комбата, говорю: «Война закончилась!». А он: «Ты что мне тут голову морочишь?»
Залпы, которые после этой новости давала батарея, окрашивали небо в алый цвет ещё полночи, рассказал Василий Андреевич. Всего военной службе он отдал 25 лет жизни.