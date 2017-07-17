Новости версия для печати Орловскому ветерану-фронтовику Василию Андреевичу Науменко исполнилось 90 лет С юбилеем его поздравили депутаты Облсовета.



Депутаты передали имениннику открытку с теплыми словами поздравлений, вручили памятные подарки и высказали слова безграничной благодарности за мужество и героизм, проявленные в суровые годы войны. На фронт Василия Андреевича призвали в сентябре 1941 года, всего спустя пару месяцев после его 17-летия. Винтовка, вспоминает фронтовик, была на 5 сантиметров выше него самого. Войну он прошёл без серьёзных ранений, а самую главную новость узнал одним из первых. Василий Науменко, ветеран ВОВ: «Попал я сразу на батарею, наводчиком был. Потом комбат узнал, что я связист, и перевёл меня в связь. Это уже в конце войны. Я первым на батарее узнал, что закончилась война - на телефоне дежурил. Пошёл, растолкал комбата, говорю: «Война закончилась!». А он: «Ты что мне тут голову морочишь?» Залпы, которые после этой новости давала батарея, окрашивали небо в алый цвет ещё полночи, рассказал Василий Андреевич. Всего военной службе он отдал 25 лет жизни.





Антон Киселёв

17 июля 2017 года







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