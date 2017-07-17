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В Орловской области предстоит построить 56 фельдшерско-акушерских пункта

Средства на строительство ФАПов планируется привлечь, в том числе, из федерального бюджета. Как сообщил сегодня на аппаратном совещании правительства руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, по двум ФАПам в Новосильском и Свердловском районах уже ведутся проектные работы, они находятся в стадии государственной экспертизы.

По словам губернатора Вадима Потомского, медицинскому обслуживанию населения будет уделяться особое внимание, поскольку для жителей региона это очень важная и больная тема.

Вадим Потомский: «Мы в 2018 год будем выходить с бюджетом по расходной части – пока планируем - с достаточно серьезным увеличением. Мы будем предлагать Областному Совету принять расходную часть бюджета по вопросам здравоохранения уже 600 миллионов».

Как отмечалось на совещании, на данный момент расходы на здравоохранение примерно вдвое меньше. Но в их увеличении есть острая необходимость, подчеркнул глава региона.