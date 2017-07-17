Новости версия для печати Виновнику аварии, в которой пострадала матушка Евфалия, вынесли приговор Два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении – такой приговор вынес орловский районный суд.



Матушка Евфалия - настоятельница Болховского женского монастыря - получила серьезные травмы в результате ДТП. Виновному вынесли приговор - два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления автомобилем на 2,5 года. Стоит напомнить, что он, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Приговор может быть обжалован в областном суде.





Татьяна Напольских

17 июля 2017 года







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