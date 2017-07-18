Новости версия для печати Водоснабжение поселка Знаменка, частично Заводского и Советского районов города Орла будет прекращено 25 июля МПП ВКХ «Орелводоканал» информирует, что водоснабжение будет прекращено в связи с производством плановых работ по замене участков магистрального водовода и запорной арматуры.



Жители этих районов останутся без воды 25 июля с 9.00 до 20.00.



Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89.



Предприятие «Орелводоканал» приносит извинение за причиненные неудобства.





Орловское Информбюро

18 июля 2017 года







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