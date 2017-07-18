Более 270 орловцев получили выплаты по новой системе – напрямую от соцстраха

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вторник
18.07.2017
11:41:39
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Более 270 орловцев получили выплаты по новой системе – напрямую от соцстрахаНаш регион - в числе первых, реализующих проект «Прямые выплаты».
Модернизация стартовала 1 июля. Теперь пособия выплачиваются людям напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателя, что исключает задержки и невыплату пособий.
По данным Фонда в региональное отделение поступило более 1,5 тысяч реестров сведений для назначения и осуществления страховых выплат. Основная часть - по пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет. Более 270 орловцам уже произведены выплаты на общую сумму более 4 млн. рублей.
По такой же схеме оплачиваются и больничные листы. Изменения не повлияют ни на размер пособий, ни на методику их расчета.
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