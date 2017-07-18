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вторник
18.07.2017
4:03:36
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»
- Планшет – вместо учебников. Воплотится ли ноу-хау в орловских школах?
- Возрождая Церковь, поднимается деревня. В Жердево установили Крест на купол Храма, который восстанавливают всем миром.
- Лужковский мост – под фрезу. На улице Поселковой в Орле срезали асфальт.
- Никто не забыт! В Алёшне планируют поставить монумент с именами всех погибших селян.
- Эксклюзивная работа. Ливенские ковры украсили стены орловского музея.
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