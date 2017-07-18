Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»



- Планшет – вместо учебников. Воплотится ли ноу-хау в орловских школах?



- Возрождая Церковь, поднимается деревня. В Жердево установили Крест на купол Храма, который восстанавливают всем миром.



- Лужковский мост – под фрезу. На улице Поселковой в Орле срезали асфальт.



- Никто не забыт! В Алёшне планируют поставить монумент с именами всех погибших селян.



- Эксклюзивная работа. Ливенские ковры украсили стены орловского музея.



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Вести-Орёл

17 июля 2017 года







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