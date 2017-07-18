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вторник
18.07.2017
11:41:44
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В Орловской области подведены итоги первого этапа комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Подросток»Она направлена на предупреждение и выявление потребления наркотиков среди несовершеннолетних, а также профилактику алкоголизма и токсикомании в подростковой среде.
По результатам мероприятия на учет поставлено 13 несовершеннолетних правонарушителей и 9 родителей. Всего же проверено более 320 несовершеннолетних и порядка 420 неблагополучных семей. Но, как известно, в данном случае лучше предупредить, чем бороться с последствиями. И потому стражами порядка проведено более 140 профилактических мероприятий.
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