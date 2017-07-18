Новости версия для печати В Орловской области подведены итоги первого этапа комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Подросток» Она направлена на предупреждение и выявление потребления наркотиков среди несовершеннолетних, а также профилактику алкоголизма и токсикомании в подростковой среде.



По результатам мероприятия на учет поставлено 13 несовершеннолетних правонарушителей и 9 родителей. Всего же проверено более 320 несовершеннолетних и порядка 420 неблагополучных семей. Но, как известно, в данном случае лучше предупредить, чем бороться с последствиями. И потому стражами порядка проведено более 140 профилактических мероприятий.





Ольга Борисова

18 июля 2017 года







На главную страницу





