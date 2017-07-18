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«Идет бычок, качается…»

Многие знают первые строчки детского стишка Агнии Барто, но мало кому известно, что эта игрушка – не выдумка.

В Залегощенском районе, в деревне Алёшня есть народная игрушка - тот самый бычок, о котором и были написаны поэтические строки. Бычок на самом деле идет-качается по маленькой досточке. 
 
В Доме культуры Бортновского сельского поселения таких раритетов немало. Здесь создали настоящий фольклорный уголок в виде русской избы. Вышитые полотенца, народные костюмы, детская колыбелька в кружевном уборе и конечно куклы - причем, не только игровые, но и обрядовые. Есть и травнички и крупянички, они ставились осенью в красный угол, под иконы. 
Галина Ложкина, директор Бортновского дома культуры: «Если кукла-крупяничка дородная – много в ней зерна, значит хозяева живут в достатке, а если засуха и урожая нет, то крупяничка – тощенькая, и значит в доме шаром покати».
Горница русской избы в Доме культуры - не музей, скорее, это учебная студия, где постигать историю своего края начинают уже с детского сада. Здесь разыгрывают исторические сценки, проводят интересные встречи.



Оксана Гранн
18 июля 2017 года

 


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