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«Идет бычок, качается…»

В Залегощенском районе, в деревне Алёшня есть народная игрушка - тот самый бычок, о котором и были написаны поэтические строки. Бычок на самом деле идет-качается по маленькой досточке.

В Доме культуры Бортновского сельского поселения таких раритетов немало. Здесь создали настоящий фольклорный уголок в виде русской избы. Вышитые полотенца, народные костюмы, детская колыбелька в кружевном уборе и конечно куклы - причем, не только игровые, но и обрядовые. Есть и травнички и крупянички, они ставились осенью в красный угол, под иконы.

Галина Ложкина, директор Бортновского дома культуры: «Если кукла-крупяничка дородная – много в ней зерна, значит хозяева живут в достатке, а если засуха и урожая нет, то крупяничка – тощенькая, и значит в доме шаром покати».

Горница русской избы в Доме культуры - не музей, скорее, это учебная студия, где постигать историю своего края начинают уже с детского сада. Здесь разыгрывают исторические сценки, проводят интересные встречи.