Новости версия для печати В Орловской области установят памятник военной семье Он появится в деревне Вязки Орловского района.



На месте ожесточенных боев 308-й стрелковой дивизии установлен монумент жителям деревни Вязки – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



Как сообщает информационный портал Орловской области, 4 августа здесь откроются еще две стелы, посвященные вдовам героев и их невинно убитым детям. Это будет первый в России триединый памятник военной семье. Инициатива его установки принадлежит жителям Орловщины, в том числе, Орловской областной организации «Дети войны». Работы осуществляются за счет добровольных пожертвований. Их ориентировочная стоимость – 600 тыс. рублей.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области.





Орловское Информбюро

18 июля 2017 года







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