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Кормить школьников Орла будут за счет бюджета

Такое решение было принято сегодня на заседании Горсовета. Чтобы обсудить этот вопрос, народные избранники прервали свой отпуск.

Источники финансирования администрация Орла ищет где только можно. Напомним, что долг муниципалитета за школьное питание в прошлом учебном году достиг 78 млн. рублей. Погашать его чиновники планируют за счёт своего бюджета, плюс бюджетный кредит от администрации области. И сегодня депутаты Горсовета дали добро на новый кредит в размере 60 миллионов рублей под залог земельного участка на улице Автовокзальной. Погасить его нужно будет единоразово в июле 2020 года. Ставка 0,1% годовых. 
Артем Митасов, заместитель главы администрации г. Орла: «Часть кредита пойдёт на погашение задолженности, и часть - большая часть из этого кредита - идёт на организацию питания школьников с 1 сентября. Сейчас мы заключаем договоры с поставщиками до 31 декабря текущего года, и в процессе исполнения бюджета, то есть это  сентябрь, октябрь, ноябрь,  мы уже будем заключать договоры на следующий учебный год».
Поставщики пригрозили прекратить работу со школами в случае, если с ними не расплатятся. Но Горсовет инициативу одобрил, и задолженность, заверили чиновники, постепенно будет погашаться.
 



Антон Киселёв
18 июля 2017 года

 


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