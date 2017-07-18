Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Ради школьных обедов – готовы брать кредит. Депутаты Орловского Горсовета поддержали предложение исполнительной власти. - Устранить разлив нефти, не выходя за пределы пожарной части. У орловских спасателей появился тренировочный комплекс. - ОНФ проверили 42 Вечных огня. Претензий – нет. - К бабушке – в деревню! Взгляд питерского художника на орловскую глубинку.



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Вести-Орёл

18 июля 2017 года







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