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Четыре человека пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Орловской области за минувшие сутки

Серьезная авария произошла на трассе Змиевка-Глазуновка-Тросна – там столкнулись автомобили «Нива» и «Ниссан».

Как рассказала инспектор отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции Татьяна Дубровская, 17 июля в 10:15 водитель, управляла автомобилем «Опель», следовала по автодороге М-2 Крым со стороны города Москвы в направлении Орла. При повороте налево допустила столкновение с автомобилем «Грейтволл», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получила телесные повреждения. После установления диагноза она была отпущена на амбулаторное лечение.

В 11:30 водитель, управляя автомобилем «Шевроле-Нива», двигался по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна. В район 9-го километра в нарушение ПДД осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Ниссан-Кашкай», который двигался в попутном направлении, с последующим опрокидыванием автомобиля «Нисан». В результате ДТП водитель автомобиля «Нисан» и его пассажир получили телесные повреждения.

Еще в одной аварии в Орле молодая девушка-водитель допустила наезд на 14-летнюю девочку-велосипедиста. Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области


Юлия Сулим
18 июля 2017 года

 


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