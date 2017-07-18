На следующей неделе депутатам Горсовета предстоит выбрать главу администрации Орла

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вторник
18.07.2017
18:04:40
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На следующей неделе депутатам Горсовета предстоит выбрать главу администрации ОрлаНа эту должность претендуют семь кандидатов – именно столько человек подали заявки на конкурс.
Среди кандидатов - экс-мэр Мценска, депутат Облсовета Сергей Волков, глава администрации города Ливны Николай Злобин, исполняющий обязанности главы администрации Орла Александр Муромский, глава Заводского района Юрий Студенников, заместитель генерального директора «Орёлводоканала» Юрий Валуев, заместитель главы администрации Орла Роман Игнатушин и депутат Орловского областного совета народных депутатов Руслан Перелыгин.
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